Zvezno komisijo za trgovino ZDA prevzela 32-letna kritičarka tehnoloških velikanov

Washington, 16. junija - Ameriški senat je v torek z 69 glasovi proti 28 na položaj predsednice Zvezne komisije za trgovino (FTC) potrdil 32-letno pravnico Lino Khan. Ta je znana po kritičnem odnosu do tehnoloških velikanov, kot so Google, Amazon, Facebook, Apple in drugi. Njeno imenovanje po oceni analitikov nakazuje na krepitev pritiska nanje.