Izraelska vojska napadla tarče v Gazi

Jeruzalem, 16. junija - Izraelska vojska je čez noč na sredo izvedla nekaj zračnih napadov na cilje v Gazi potem, ko so od tam nad Izrael prileteli zažigalni baloni, ki so zanetili okrog 20 požarov na jugu Izraela. To je prvi večji spopad med Izraelom in Hamasom po maju, ko je umrlo več sto ljudi. Tokrat žrtev ni bilo, poroča tiskovna agencija AFP.