Slovenci še naprej četrti, Francija izgubila proti Nizozemski

Rimini, 15. junija - Slovenski odbojkarji kljub porazu z Brazilijo na lestvici lige narodov po desetih krogih še vedno držijo četrto mesto. Zdaj so z 20 točkami izenačeni z Rusijo, ki je danes s 3:1 ugnala Srbijo. Pred njimi so še vedno Brazilci, Poljaki in za dve točki tudi Francozi, ki so tokrat po preobratu presenetljivo z 2:3 izgubili proti Nizozemski.