Prvič od oktobra ni razglašena epidemija koronavirusa

Ljubljana, 16. junija - Od danes prvič po 19. oktobru v Sloveniji ni razglašena epidemija covida-19. Kljub temu pa se ne bodo sprostili vsi sprejeti epidemiološki ukrepi. Zaščitne maske so v zaprtih javnih prostorih in na prostem, kjer ni možno vzdrževati medsebojne razdalje 1,5 metra, so še vedno obvezne, tako kot razkuževanje rok in t. i. pravilo PCT.