Slovenci nudili odličen odpor olimpijskim prvakom

Rimini, 15. junija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je bila v desetem krogu lige narodov v Riminiju na pragu novega presenečenja. Z odlično igro je proti olimpijskim prvakom in svetovnim podprvakom vodila z 2:1 nizih, a vodilna ekipa lige je nato vendarle našla odgovor na slovensko predstavo, prišla do preobrata in zmagala s 3:2 (-15, 22, -19, 13, 12).