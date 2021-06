Poslanci na tajnem glasovanju za člana Sodnega sveta izglasovali Kežmahovo in Razdriha

Ljubljana, 15. junija - Poslanci so na tajnem glasovanju za člana sodnega sveta izglasovali odvetnika Urško Kežmah in Andreja Razdriha, slednjega v drugem glasovanju, potem ko je na prvem prejel enako število glasov kot Viktorija Žnidaršič Skubic. Ni pa še znano, katere tri sodnike, ki jih sami volijo izmed svojih vrst, so izbrali sodniki.