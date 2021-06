Opozicija po imenovanju Dikaučiča opozarja na njegovo neprimernost za to funkcijo

Ljubljana, 15. junija - V delu opozicije so ob imenovanju Marjana Dikaučiča za novega pravosodnega ministra ponovili očitke na njegov račun in bili ostri tudi do vlade oz. predsednika vlade Janeza Janše. Dikaučiču očitajo neizkušenost in domnevno vlogo pri ustanavljanju in lastništvu slamnatih podjetij.