Poslanci na tajnem glasovanju za članico Sodnega sveta izglasovali Kežmahovo, za drugega člana še en krog glasovanja

Ljubljana, 15. junija - Poslanci so na tajnem glasovanju za članico sodnega sveta izglasovali odvetnico Urško Kežmah. Dva kandidata, odvetnik Andrej Razdrih in profesorica na ljubljanski pravni fakulteti Viktorija Žnidaršič Skubic, sta prejela enako število glasov. V DZ so opravili žreb in poslanci bodo tako v drugem glasovanju glasovali še o Razdrihu.