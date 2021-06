Na Dunaju obsodili policista, ki je med protestom zadrževal moškega pod policijskim kombijem

Dunaj, 15. junija - Avstrijsko sodišče je danes na eno leto pogojne kazni obsodilo policista, ki je na protestu na Dunaju pod kombijem zadrževal mimoidočega. Glede na posnetek incidenta so moškega k sreči še pravi čas potegnili izpod vozila, ko je to speljalo. Sodišče je policista sicer obsodilo zaradi zlorabe položaja in lažnega pričanja.