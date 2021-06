Na javnem posvetu o cepljenju proti covidu-19 nosečnicam svetovali cepljenje

Ljubljana, 15. junija - Strokovnjaki so danes na spletnem javnem posvetu, ki ga je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije, govorili o cepljenju proti covidu-19 v povezavi z otroki, nosečnicami in doječimi materami. Cepljenje so nosečnicam priporočili. V Sloveniji pa je s prvim odmerkom trenutno cepljenih 3000 otrok do 17. leta starosti, z drugim pa 600.