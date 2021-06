Vrh EU z Bidnom v znamenju preboja glede 17-letnega spora o Airbusu in Boeingu

Bruselj, 15. junija - Vrh EU in ZDA je danes zaznamoval preboj glede 17-letnega spora o državnih pomočeh za letalska proizvajalca Airbus in Boeing, ki naj bi v prihodnje olajšal njuno sodelovanje glede Kitajske. Čezatlantski partnerici sta sicer sprejeli daljnosežno skupno izjavo, so po srečanju z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom sporočili na strani EU.