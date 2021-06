Bravo pripeljal hrvaškega vratarja

Ljubljana, 15. junija - Slovenski nogometni prvoligaš Bravo iz Ljubljane je po Gašperju Trdinu in Matiji Kavčiču pripeljal še tretjo poletno okrepitev. Do konca sezone 2021/22 bo za Bravo branil hrvaški vratar Renato Josipović. Kot so sporočili iz kluba, bo 20-letnik v Ljubljani igral kot posojeni igralec zagrebškega Dinama.