Sklenila se je 20. dobrodelna akcija Podarimo knjige

Ljubljana, 15. junija - V Mestnem muzeju je dopoldne potekal sklepni dogodek akcije Podarimo knjige, ki predstavlja izraz povezanosti med Avstrijo in Slovenijo. Udeležila se ga je tudi avstrijska veleposlanica Elisabeth Ellison-Kramer in izrazila upanje, da bo čim več ljudi s to donacijo knjig "lahko uživalo v čudežu branja in poglabljanja v nove ideje in misli".