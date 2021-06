Urad za mladino obeležuje 30 let delovanja

Ljubljana, 15. junija - Urad RS za mladino letos obeležuje 30 let delovanja. Kot so poudarili, imajo mladi danes več možnosti za vključevanje v različne dejavnosti, kot so jih imeli ob ustanovitvi urada. Cilj njihovega delovanja je še naprej ustvarjati pogoje za razvoj mladinskega sektorja ter krepiti aktivno udeležbo mladih v procesih odločanja, so sporočili.