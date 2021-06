V tem tednu na Gospodarskem razstavišču množično cepljenje s cepivom AstraZenece

Ljubljana, 15. junija - V cepilnem centru na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo v četrtek, soboto in nedeljo potekalo množično cepljenje s cepivom AstraZenece. Cepljenje bo na omenjene dneve možno med 14. in 20. uro. Osebe, ki se bodo odločile za cepljenje naj s seboj prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.