Tudi v ponovljenem sojenju dve leti in pol zaporne kazni za napad na francoskega turista

Nova Gorica, 15. junija - Z izrekom sodbe se je na novogoriškem okrožnem sodišču danes zaključilo ponovljeno sojenje švedskemu državljanu Alexandru Breclju za poskus uboja francoskega turista sredi Ajdovščine septembra 2019. Sodnica Andrejka Luznik mu je dosodila enotno kazen dveh let in šest mesecev zapora še zaradi tatvin, do pravnomočnosti sodbe pa podaljšala pripor.