V starem mestnem središču Zadra zagorelo

Zagreb/Zadar, 15. junija - Zadrski gasilci se danes spopadajo s požarom, ki je nekaj pred poldnevom izbruhnil v stanovanjskem poslopju v starem mestnem jedru. Iz večstanovanjskega poslopja, ki je bilo zgrajeno v 14. stoletju, so morali evakuirati vse stanovalce in lastnike lokalov. Ognjene zublje so sicer pogasili, a še zmeraj tli lesena konstrukcija starega poslopja.