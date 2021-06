V opoziciji kritično do pomanjkanja Dikaučičevih izkušenj in povezave s slamnatimi podjetji

Ljubljana, 15. junija - V delu opozicije so v predstavitvi poslanskih stališč ponovili svoje dvome o izkušenosti kandidata Marjana Dikaučiča oz. njegovi neprimernosti za funkcijo pravosodnega ministra. Med drugim so kritični do njegovih povezav s slamnatimi podjetji in da se ni opredelil do vprašanja evropskih delegiranih tožilcev.