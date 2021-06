Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 15. junija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,35 odstotka in trgovanje sklenil pri 1147,30 točke. Med blue chipi prve kotacije so se najbolj podražile delnice Cinkarne Celje, katere delničarji so danes odločali o razdelitvi lanskega dobička. Vlagatelji so opravili za 1,05 milijona evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami.