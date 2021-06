Začel se bo festival radikalnih teles Spider z naslovom Spet, nikdar enako

Ljubljana, 16. junija - V Plečnikovem letnem gledališču za Tivolskim gradom se bo danes začel festival radikalnih teles Spider. V jubilejni, 10. izdaji, bo predstavil avtorje in avtorice, ki so nastopili na lanskem festivalu. Z naslovom Spet, nikdar enako želijo organizatorji poudariti, da zaustavljajo potrošniško hitenje v novosti in ponovitev razumejo kot nadaljevanje.