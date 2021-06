Začela se je kopalna sezona

Koper, 15. junija - Danes se je v Sloveniji uradno začela kopalna sezona. Tako kot lani bo sicer še naprej ključno spoštovanje ukrepov, kot sta razkuževanje in zagotavljanje medosebne razdalje, so ob tem zapisali na koprski občini. Na mestnem kopališču in plaži v Žusterni so prav v teh dneh zaključili še zadnja vzdrževalna in obnovitvena dela.