DZ brez nastopa predsednika vlade začel razpravo o predlogu kandidata za pravosodnega ministra

Ljubljana, 15. junija - Poslanci so začeli izredno sejo DZ, na kateri bodo glasovali o kandidatu za novega ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Predsednik vlade Janez Janša ni podal dodatne obrazložitve, v poslanskih skupinah SDS in SMC so Dikaučiča ocenili kot ustreznega za prevzem pravosodnega resorja. Svojega stališča pa niso predstavili poslanci NSi.