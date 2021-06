V Celju septembra vendarle 53. mednarodni obrtni sejem

Celje, 15. junija - Po letu in pol popolne prepovedi izvajanja sejemskih dogodkov se Celjski sejem znova pripravlja na odprtje in izvedbo njihovega edinega letošnjega sejemskega dogodka, 53. Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma (Mos), ki bo med 15. in 19. septembrom. Kot država partnerica se bo na letošnjem sejmu predstavila sosednja Madžarska.