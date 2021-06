Štipendije L'Oréal-Unesco raziskovalkam v medicini, biomedicini in biotehniki

Ljubljana, 15. junija - L'Oreal Adria in slovenska komisija za Unesco sta z nacionalno štipendijo za ženske v znanosti 2021 tudi letos nagradila tri perspektivne mlade raziskovalke. Nagrajenke so raziskovalka ginekološke onkologije Monika Sobočan, toksikologinja, ki raziskuje genetsko toksikologijo, Martina Štampar, in raziskovalka ekonomike naravnih virov Tanja Šumrada.