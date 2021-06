V Grčiji bodo od srede proti covidu cepili vse, starejše od 18 let

Atene, 15. junija - V Grčiji bodo v sredo pri cepljenju proti covidu-19 odpravili starostne omejitve in začeli cepiti vse, ki so starejši od 18 let, so sporočile pristojne oblasti. Obenem so znova omejili uporabo cepiva AstraZenece, s katerim bodo odslej cepili le starejše od 60 let.