Na Lampeduso s čolni znova prispelo več sto migrantov

Rim, 15. junija - Na italijanski otok Lampedusa je v 24 urah s čolni znova prispelo več sto migrantov. Glede na davišnje poročanje medijev so oblasti naštele okoli 700 ljudi, ki so prispeli iz Tunizije in drugih afriških držav. Že pred dobrimi štirimi tedni je v krajšem časovnem obdobju na majhen otok prispelo okoli 2000 migrantov.