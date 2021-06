Vindišar: Maske, razkuževanje, razdalje in PCT ostajajo obvezni

Ljubljana, 15. junija - Epidemija covida-19, ki je bila v Sloveniji razglašena oktobra, ne bo podaljšana, a to ne pomeni, da se bodo sprostili vsi sprejeti ukrepi, je danes poudaril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Zaščitne maske so v zaprtih javnih prostorih še vedno obvezne, enako tudi razkuževanje rok, predpisane razdalje in sistem PCT.