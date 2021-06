S projektom Hrana ni za tjavendan šole in vrtci zavrgli 42 odstotkov manj hrane

Mengeš, 15. junija - Slovenske šole in vrtci so s projektom Hrana ni za tjavendan uspešno zmanjšali količino zavržene hrane. S programom, ki ga organizirata Ekošola in Lidl Slovenija, so jo letos povprečno zmanjšali za 42 odstotkov, najuspešnejši tudi za 95 odstotkov. Z natečajem Reciklirana kuharija so ustvarili več kot 200 receptov, so sporočili iz programa Ekošola.