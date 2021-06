Vrhovno sodišče potrdilo sodbo za Šiška zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve

Ljubljana, 15. junija - Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevi za varstvo zakonitosti in tako potrdilo sodbo za vodjo Gibanja Zedinjena Slovenija in Štajerske varde Andreja Šiška zaradi kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Med drugim je ocenilo, da je obsojenec nedvomno zapustil polje legitimnega in ustavno varovanega političnega govora.