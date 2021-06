EU in Kanada za nadaljnjo krepitev partnerstva

Bruselj, 15. junija - Evropska unija in Kanada želita nadalje krepiti sodelovanje v spopadanju s pandemijo covida-19, v boju proti podnebnim spremembam in pri okoljskih vprašanjih ter na področju tehnologije in inovacij. Skoraj pet let po podpisu prostotrgovinskega sporazuma Ceta se krepi trgovina med partnerkama, so sporočili danes po vrhu EU in Kanade v Bruslju.