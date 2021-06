EU in ZDA z dogovorom glede 17-letnega spora o Airbusu in Boeingu

Bruselj, 15. junija - EU in ZDA so po poročanju medijev dosegle dogovor glede 17-letnega spora v povezavi z državno pomočjo za letalska proizvajalca Airbus in Boeing, zaradi katerih sta strani vzajemno uvedli carine. Dogovor je simbol krepitve vezi ob današnjem srečanju EU z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, prvem vrhu EU in ZDA po marcu 2014.