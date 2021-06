Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost nad izhodiščem

Ljubljana, 15. junija - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja dvignil malenkost nad izhodišče. Pridobil je 0,01 odstotka. Indeks so v zeleno območje potisnile delnice Zavarovalnice Triglav in Petrola. Večina blue chipov prve kotacije je ostala na izhodišču, padla pa je vrednost delnic Pozavarovalnice Sava. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice.