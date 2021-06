Cigler Kralj ob dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi izpostavlja medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost

Ljubljana, 15. junija - Minister za delo Janez Cigler Kralj ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi poudarja, da si moramo vsi prizadevati za varno, zdravo in kakovostno starost. Posebej izpostavlja medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, ki lahko prispevata k zmanjšujemo stereotipe, predsodke in diskriminacijo do drugih, še posebej do starejših.