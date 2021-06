Tekačico Shelby Houlihan doletela štiriletna prepoved tekmovanja

New York, 15. junija - Shelby Houlihan, odlična ameriška tekačica v teku na 1500 in 5000 m, je prejela štiriletno prepoved nastopanja in bo tako morala izpustiti OI v Tokiu. Razlog je pozitiven vzorec na anabolni steroid, športnica pa ob tem namerno jemanje nedovoljenih poživil zanika in za to krivi burito iz svinjine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.