Nabavni menedžer leta 2021 je Luka Rutar iz Danfoss Trate

Ljubljana, 15. junija - Nabavni menedžer leta 2021 je Luka Rutar, direktor globalne nabave v enoti Danfoss Climate Solutions podjetja Danfoss Trata, so odločili v Planetu GV in Združenju nabavnikov Slovenije. Štiričlanska strokovna žirija je Rutarja izbrala zaradi profesionalnih dosežkov in dolgoletnih izkušenj z delom v nabavi, so sporočili.