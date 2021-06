Iz osamosvojitvenih dni: Poročanje medijev okrepilo zaupanje v novonastalo državo

piše Bojan Šuštar

Ljubljana, 16. junija - V osamosvojitveni vojni so pomembno vlogo odigrali mediji. Programa nacionalne televizije in radia sta za deset dni prešla na 24-urno poročanje o spopadu med TO in JLA ter o diplomatskih aktivnostih političnega vodstva. Dobro informiranje javnosti je okrepilo zaupanje v novonastalo državo, ocenjujejo sogovorniki, ki so bili v središču dogajanja.