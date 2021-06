Na območju Kopra zasegli večjo količino sadik konoplje

Koper, 15. junija - Kriminalisti so v sodelovanju s policijo na območju koprske občine pri 29-letniku opravili hišno preiskavo in v posebej prirejenem prostoru našli 136 sadik ter manjšo količino posušene konoplje. Slednjo so zasegli, zoper moškega pa bo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja podana kazenska ovadba, so sporočili s Policijske uprave Koper.