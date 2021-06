Finale eura si bo lahko ogledalo 40.000 ljudi

London, 15. junija - Polfinalno in finalno tekmo evropskega prvenstva v nogometu si bo na stadionu Wembley v Londonu lahko ogledalo 40.000 navijačev, so v ponedeljek sporočile britanske oblasti. Vlada je namreč potrdila načrte za 20 pilotnih dogodkov, ki se bodo lahko odvili s prisotnostjo gledalcev, med njimi sta tudi EP v nogometu in teniški turnir v Wimbledonu.