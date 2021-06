Peking zvezo Nato obtožil pretiravanja in ustvarjanja konfrontacij

Peking, 15. junija - Peking je danes obtožil zvezo Nato, da pretirava z grožnjo, ki naj bi jo predstavljala Kitajska, ter ustvarja konfrontacije. S tem so se kitajske oblasti odzvale na zaostreno držo voditeljev članic Nata, ki so v ponedeljek sporočili, da kitajske ambicije in vedenje predstavljajo "sistematične izzive na pravilih temelječemu mednarodnemu redu".