Azijske borze neenotno končale dan

New York/Tokio, 15. junija - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibalni neenotno. Medtem ko so v Tokiu in Sydneyju sledili pozitivnim gibanjem na Wall Streetu, kjer sta indeksa S&P 500 in Nasdaq dosegla novi rekordni vrednosti, so se delnice v Šanghaju in Hongkongu po podaljšanem koncu tedna pocenile.