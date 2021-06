Atlanta in LA Clippers izenačila izid v zmagah

Atlanta, 15. junija - Košarkarji Atlante Haws so v konferenčnem polfinalu vzhoda severnoameriške lige NBA s 103:100 premagali Philadelphio 76ers in serijo na štiri zmage izenačili na 2:2. Z novo domačo zmago so polfinalno serijo na zahodu proti Utah Jazzu izenačili tudi košarkarji LA Clippers. Rezultat v Staples Centru je bil 118:104 za Clippers.