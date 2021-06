Ameriško žvižgačko Reality Winner premestili v hišni pripor

Washington, 15. junija - Ameriško žvižgačko Reality Winner, ki je bila leta 2018 obsojena na pet let in tri mesece zapora zaradi posredovanja medijem obveščevalnega poročila o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016, so v ponedeljek premestili iz zapora v hišni pripor, kjer bo ostala predvidoma do izteka kazni novembra letos.