Obveščevalno poročilo svari pred možnostjo krepitve nasilja privržencev teorije zarote QAnon

Washington, 15. junija - Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost in zvezna policija FBI v obveščevalnem poročilu svarita pred možnostjo krepitve nasilja privržencev teorije zarote QAnon, ki verjamejo, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump borec proti satanistom in pedofilom globoke države, ter v številne teorije, prerokbe in napovedi.