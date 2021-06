Newyorške borze končale neenotno, S&P 500 zopet z rekordom

New York, 14. junija - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno, saj med vlagatelji še vedno vlada negotovost zaradi inflacije, ki naj bi se v tem tednu zopet povišala. Delnice S&P 500 so delniške indekse pripeljale do novih rekordov. Vlagatelji svoj dobiček ponovno vlagajo v velika tehnološka podjetja, ki so dominirala v času epidemije.