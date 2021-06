Vrh Nata odprl novo poglavje v čezatlantskih odnosih

Bruselj, 14. junija - Voditelji 30 članic zveze Nato, med njimi kot predsednik ZDA prvič Joe Biden, so danes v Bruslju odprli novo poglavje v čezatlantskih odnosih v času vse kompleksnejšega varnostnega okolja. Potrdili so enotnost, solidarnost in povezanost ter zavezanost 5. členu Severnoatlantske pogodbe o skupni obrambi.