V pivškem muzeju predstavili film o slovenski osamosvojitveni vojni

Pivka, 14. junija - V Parku vojaške zgodovine v Pivki so danes predstavili tretji film projekta z naslovom Zbrali smo pogum. Projekt so razdelili na tri sklope - čas plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo, obdobje osamosvajanja s sprejetjem osamosvojitvenih aktov in razglasitve samostojnosti ter čas vojne za obrambo samostojnosti in suverenosti.