Po sedmih letih v Bruslju danes spet vrh EU in ZDA

Bruselj, 15. junija - Vodstvo osrednjih institucij EU se bo danes v Bruslju srečalo z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. To bo prvi vrh EU in ZDA po marcu 2014. V ospredju pogovorov, ki bodo potekali v znamenju vsesplošnih pozitivnih sporočil glede krepitve čezatlantske vezi, bodo po pričakovanjih Kitajska in podnebne spremembe.