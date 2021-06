Skupščina Name potrdila ločitev nepremičninske dejavnosti

Ljubljana, 14. junija - Delničarji Name so danes na skupščini potrdili izčlenitev dela premoženja na novoustanovljeno družbo Nama IN, na katero bodo prenesli trgovinsko dejavnost, na matični družbi pa bo ostala nepremičninska dejavnost. Na odločitev sta bili napovedani izpodbojni tožbi. Z današnjim dnem sta sicer odstopili predstavnici zaposlenih v nadzornem svetu.