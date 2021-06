S podelitvijo stanovskih nagrad se začenja Igralski filmski festival Kranj

Kranj, 15. junija - Z uvodno slovesnostjo in s podelitvijo nagrad Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) se bo drevi ob 20.30 v letnem gledališču Khislstein začel prvi Igralski filmski festival Kranj - KRAFFT. Na festivalu bo do nedelje na ogled devet filmov tekmovalnega programa, odvila pa se bosta tudi bogat spremljevalni in strokovni program.