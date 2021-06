Delovna skupina za lokalno samoupravo na seji o pobudah reprezentativnih združenj občin

Ljubljana, 14. junija - Člani delovne skupine za lokalno samoupravo so razpravljali o pobudah reprezentativnih združenj občin, pri čemer so med drugim obravnavali prepoved članstva v nadzornih organih za župane in podžupane ter normative v vrtcih. Razprava je tekla tudi o načinih izračunavanja stroškov za izračun povprečnine, so sporočili z ministrstva za javno upravo.